Tennis, Nadal saluta Wimbledon contro Muller Clamoroso a Wimbledon. Rafa Nadal è il primo dei Fantastici 4 a lasciare i verdi campi dell'All England Club. Lo spagnolo si arrende in 5 set negli ottavi di finale al lussemburghese Gilles Muller, numero 26 del mondo, per 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 13-15 in 4 ore e 47 minuti di gioco. Tutto facile sul Centre Court, invece, per Andy Murray che schianta Benoit Paire 7-6, 6-4, 6-4 e per Roger Federer che rifila un severissimo 6-4, 6-2, 6-4 a Dimitrov. >