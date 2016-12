Facebook

Tennis, la pioggia feram il Roland Garros La seconda settimana del Roland Garros si apre con una brutta notizia per gli appassionati di tennis. Tutti gli incontri previsti in giornata, infatti, sono stati cancellati a causa della pioggia incessante sopra Parigi. Il programma è stato rimandato di un giorno. Sui campi in terra rossa del secondo torneo del Grande Slam avrebbero dovuto scendere, tra gli altri, Djokovic, Berdych, Serena Williams e Halep. >