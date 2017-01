Facebook

Tennis, Federer torna in campo e vince Primo esame superato a pieni voti per Roger Federer. A oltre cinque mesi dalla sua ultima apparizione, lo svizzero ha debuttato nella Hopman Cup con una convincente vittoria contro Daniel Evans. L'ex numero uno del tennis mondiale, oggi scivolato al posto numero 16 della classifica Atp, si è imposto per 6-3, 6-4 contro il britannico nell'apertura della sfida tra Svizzera e Gran Bretagna del torneo a squadre di Perth, in Australia. >