Tennis, bagno di folla per Federer il giorno dopo il trionfo su Nadal "Il prossimo anno tornerò, sono sicuro: mi sono fermato sei mesi per questo, perche' penso di poter giocare altri due anni". E' stata una lunga notte di festa e balli quella di Roger Federer, dopo la vittoria degli Australian Open. "Le mie gambe sono a pezzi - ha raccontato - Ora farò riposare il mio corpo prima del torneo di Dubai di fine febbraio. "Mi preparerò agli Open di Francia, sapendo che a Wimbledon ho più possibilità. E penso di poter far bene anche agli Us Open" >