Serena Williams trionfa a Wimbledon Wimbledon è ai piedi di Serena Williams. La campionessa americana batte 7-5, 6-3 in finale la tedesca Angelique Kerber e diventa la regina dell'erba londinese per la settima volta in carriera. Per lei si tratta del 22esimo trionfo in uno Slam: eguagliata Steffi Graf al secondo posto della classifica di tutti i tempi. Per Serena si tratta anche di una rivincita: a gennaio era stata battuta dalla tedesca nella finale degli Australian Open. >