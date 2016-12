Facebook

Serena Williams debutta alla New York Fashion Week Dopo la clamorosa sconfitta agli US Open per mano della nostra Roberta Vinci che le ha fatto sfumare il sogno di conquistare il Grande Slam, Serena Williams si consola con la moda. La numero 1 al mondo ha debuttato durante la New York Fashion Week con la sua prima collezione signature creata in esclusiva per il canale di shopping HSN. Ad assistere all'avento il fidanzato Drake, al cui fianco c'era Anna Wintour, storica direttrice di Vogue. >