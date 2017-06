Facebook

Serena Williams col pancione al Roland Garros Si era mostrata in pubblico per la prima volta col pancione al Met Gala di New York lo scorso 1 maggio: la tennista in dolce attesa aveva sfilato sul red carpet con un elegantissimo abito verde smeraldo in compagnia del fidanzato Alexis Ohanian. E ora Serena Williams sembra averci preso gusto visto che nel giro di pochi giorni si è fatta vedere prima sul circuito di Montecarlo in occasione del Gran Premio di Formula 1 e ora anche sulle tribune del Roland Garros, dove ha assistito al match tra la sorella Venus e la giapponese Kurumi Nara. La tennista diventerà madre entro la fine dell'estate. >