Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Roland Garros, Wawrinka e Nadal in finale Finale Wawrinka-Nadal. Dopo aver battuto Murray in 5 set nella rivincita della semifinale 2016, lo svizzero si giocherà il titolo a Parigi contro Rafa Nadal. Lo spagnolo ha liquidato in tre set l'austriaco Thiem.