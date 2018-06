Facebook

Roland Garros: Serena, la signora in... nero Serena Williams ha fatto il suo debutto al Roland Garros sfoggiando un look sorprendente. La tennista ex numero 1 al mondo si è presentata sul Philippe-Chatrier per il suo match contro la ceca Kristina Pliskova (battuta 7-6, 6-4 in 1h45' di gioco) con un catsuit tutto nero che ricorda i supereroi dei fumetti. >