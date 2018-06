Facebook

Roland Garros: Cecchinato si ferma in semifinale Si ferma in semifinale lo splendido cammino di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il 25enne tennista palermitano è stato sconfitto in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-1 dopo 2h17' di gioco dall'austriaco Dominic Thiem, che conquista la sua prima finale sulla terra parigina. L'azzurro ha giocato alla pari con il quotato avversario per due set, prima di crollare nel terzo. L'altra semifinale è Nadal-Del Potro. >