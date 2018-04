Facebook

Roger campione eterno: batte Haase e torna numero 1 A oltre cinque anni dall'ultima volta, Roger Federer torna a essere il numero 1 del tennis mondiale. Anche per il computer. Grazie al successo sull'olandese Haase per 4-6, 6-1, 6-1 nei quarti di finale del torneo di Rotterdam, lo svizzero da lunedì scavalcherà Nadal in cima alla classifica Atp. L'ultima volta che si era messo tutti alle spalle era il 4 novembre del 2012, quando Djokovic lo scalzò dal trono, interrompendo il suo terzo regno. >