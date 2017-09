Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nadal conquista gli Us Open Un dominio assoluto. Bastano 2 ore e 27 minuti di gioco a Rafa Nadal per conquistare il suo terzo US Open ed il suo 16esimo torneo del Grande Slam in carriera (secondo in questa classifica a -3 da Roger Federer). Il maiorchino, in un match senza storia, si sbarazza in tre set a Flushing Meadows del sudafricano Kevin Anderson (numero 28 della classifica Atp) con il punteggio finale di 6-3, 6-3, 6-4, confermandosi numero uno indiscusso del mondo >