Montecarlo, Rafa show: Nadal in finale Nadal è tornato l'uomo da battere a Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, lo spagnolo ha battuto Andy Murray in tre set, sfoggiando una grande prova di forza e conquistando la decima finale del torneo, la 100.ma in carriera. Il britannico si aggiudica il primo parziale 6-2, ma poi deve subire la rabbiosa rimonta di Rafa, che domina il match e chiude la gara senza più rischiare (6-4, 6-2). >