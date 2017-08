Facebook

Doping, Sara Errani si difende Dopo la squalifica per doping, la tennista Sara Errani ha spiegato la sua verità in una conferenza stampa all'hotel Melià di Milano: "Non ho mai assunto nella mia vita e nella mia carriera alcuna sostanza proibita. Su di me tante falsità. Il test è positivo per contaminazione da cibo, il letrozolo è una sostanza presente in un farmaco di mamma. Il letrozolo non è uno steroide, non migliora le prestazioni, non è uno stimolante per le donne" ha spiegato l'azzurra. >