Clamoroso a Miami: Federer subito fuori Kokkinakis Clamoroso a Miami. Roger Federer cade in tre set contro Thanasi Kokkinakis al secondo turno e perde il trono del circus. Dopo il ko con l'australiano numero 175 del ranking (6-3, 3-6, 6-7), alla fine del torneo lo svizzero verrà infatti scavalcato in classifica da Rafa Nadal. Una sconfitta pesante per Re Roger (detentore del titolo), che in campo è apparso stanco e nervoso. Grande prova invece di Kokkinakis, che ha trascinato Federer al tie break nel terzo set, vincendo in rimonta. >