Australian Open: trionfa Serena Williams Serena Williams batte 6-4, 6-4 la sorella Venus nella finale degli Australian Open, trionfa per la settima volta a Melbourne e conquista il suo 23esimo Slam, record nell'Era Open, superando Steffi Graf nella classifica all time: solo Margaret Smith Court (24 titoli) ha fatto meglio. Venus, arrivata fino in fondo a dispetto dei pronostici, torna a casa a testa alta: contro Serena a Melbourne si era arresa in finale anche nel 2003. >