Australian Open, ritorno vincente per Federer Match di ritorno al grande tennis tutt'altro che semplice per Federer che, dopo aver vinto agevolmente il primo set 7-5, viene sorpreso nel secondo dall'austriaco addirittura numero 300 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni. Il 35enne di Vienna recupera il break perso in apertura chiudendo sul 6-3. Federer reagisce da grande campione e nel corso del terzo e quarto parziale surclassa l'avversario strappando in 4 occasioni il servizio. Per lo svizzero è il successo numero 308 negli Slam. >