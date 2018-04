Facebook

Australian Open: Federer batte Cilic al 5° set Infinito Roger Federer. A 36 anni suonati il fuoriclasse svizzero vince gli Australian Open per la sesta volta in carriera, il torneo dello Slam numero 20. A Melbourne il numero 2 del mondo ha sconfitto in finale 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1 il croato Marin Cilic, numero 6 della classifica, in 3h3' di gioco. Per Federer è il 96° torneo della sua straordinaria carriera. Cilic, invece, ha collezionato la nona sconfitta in 10 precedenti. >