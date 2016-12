Facebook

Atp Finals, percorso netto per Murray Se per Novak Djokovic l'ultimo incontro del girone era stato poco più che un allenamento, lo stesso non si può dire per Andy Murray: sono serviti un'ora e venticinque minuti allo scozzese per superare in due set (6-4, 6-2) un combattivo Stan Wawrinka. Il numero uno del mondo completa così il quadro dei semifinalisti delle Atp Finals: affronterà Milos Raonic, mentre il serbo se la vedrà con Kei Nishikori. Si inizia a far sul serio alla O2 Arena. >