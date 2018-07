Facebook

Tennis, trionfo di Fognini a Bastad: Gasquet steso in tre set Fabio Fognini si aggiudica il torneo di Bastad, in Svezia. Nella finale contro il francese Gasquet, il sanremese vince il primo set per 6-3, perdendo il secondo round con lo stesso punteggio dopo la reazione del francese. Il 31enne azzurro chiude poi agevolmente nel terzo set per 6-1. Settima vittoria nel circuito ATP per Fognini, che aveva trionfato per l'ultima volta a marzo a San Paolo, in Brasile. >