Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Tennis, Roma: Totti e Djokovic danno spettacolo al Foro Italico Due numeri uno, la stessa voglia di divertirsi per una buona causa. Novak Djokovic e Francesco Totti hanno dato spettacolo al Parco del Foro Italico per l'evento benefico organizzato dalla fondazione giallorossa 'Roma Cares' il cui ricavato sara' devoluto in favore di progetti di charity destinati a bambini disagiati. Il tennista serbo e il capitano della Roma hanno formato un inedito doppio sul campo in terra rossa dello Stadio Pietrangeli strappando applausi e battendo la coppia formata dalla danese Wozniacki e dall'altro romanista Florenzi. "Io non devo fare niente, fa tutto Francesco. Non sbaglia una palla" ha scherzato Nole in campo durante l'esibizione, riservando poi una battuta anche a Florenzi: "Hai giocato le qualificazioni qui agli Internazionali?". Prima delle 'fatiche' del n.10 giallorosso e del n.1 dell'Atp era andata in scena la vittoria di De Rossi (in coppia con Juan Monaco) su Nainggolan (in squadra con l'azzurra Flavia Pennetta), mentre Cole si e' ritrovato in campo al fianco di Caroline Garcia, tennista n.30 del circuito Wta. Il calciatore inglese e la giocatrice di Lione hanno avuto la meglio sul duo Paredes-Vanni. L'evento si e' quindi concluso con una sfida tutta targata Roma, con Totti e De Rossi da una parte della rete e la coppia Florenzi-Nainggolan dall'altra. >