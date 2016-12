Facebook

Bud Spencer, omaggio della Lazio: bandiera davanti alla bara Tante le persone in Campidoglio per dare l'ultimo saluto a Bud Spencer, l'attore scomparso lunedì a 86 anni. La camera ardenteè stata allestita nella Protomoteca. Davanti alla bara è stata messa una bandiera della Lazio, sua squadra del cuore. Sopra una cornice con alcune foto dell'attore, tanti mazzi di fiori e anche una scatoletta di fagioli, pasto simbolo degli 'spaghetti western' nonché ricordo di uno dei film più amati dai suoi fan 'Anche gli angeli mangiano i fagioli'. In Campidoglio anche anche alcuni rugbisti delle Fiamme Oro. >