Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

San Valentino e gli amori degli sportivi 14 febbraio, anche il mondo dello sport celebra la festa degli innamorati: per San Valentino, allora, vediamo alcune delle più note, e spesso glamour, coppie sportive. Da Buffon-D'amico agli ormai storici Totti-Blasi e Beckham-Victoria. Dal consolidato duo Piqué-Shakira ai fidanzati più recenti Allegri e Ambra. Senza dimenticare i campioni a tutta velocità come Iannone, la cui storia con Belen Rodriguez resiste nonostante le tante voci, o Alonso, in stabile compagnia con Linda Morselli, storica ex di Valentino Rossi. >