Victoria Bonya scambiata per spia negli Usa Ex modella di Playboy, ora affermata giornalista, Victoria Bonya, 38enne bellezza russa, ha vissuto un contrattempo qualche tempo fa in un aeroporto americano dopo che gli agenti della dogana le hanno trovato addosso un biglietto da visita per un'azienda che produceva telecamere nascoste. La splendida Victoria ha raccontato al 'Sun' di essere stata scambiata per una spia del KGB. >