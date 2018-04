Facebook

Usa, morto Hugh Hefner: ha fondato la rivista Playboy E' morto a 91 anni Hugh Hefner, storico fondatore di Playboy. E' stata la stessa rivista a diffondere il comunicato nel quale si informa che Hefner è deceduto per cause naturali mercoledì sera nella sua casa, circondato dai suoi familiari. Hefner ha creato dal nulla un marchio inconfondibile in tutto il mondo ed è stato uno degli interpreti della rivoluzione sessuale moderna. >