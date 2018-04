Facebook

Nina Moric, 40 anni e non sentirli Look audace, cibo giapponese, una torta a forma di 40 e per finire in bellezza fuochi d'artificio. E' stato un compleanno a dir poco spettacolare quello della modella croata che su Instagram ha cinguettato entusiasta: "Ho vissuto 40 anni festeggiando, ma questa volta ho proprio esagerato".