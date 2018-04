Facebook

Magnini-Salemi, gatta ci cova? Filippo Magnini si potrebbe essere preso una bella “sbandata” per Giulia Salemi. Il nuotatore e la showgirl che sul red carpet di Venezia ha infuocato le polemiche per il suo spacco vertiginoso, si sono ritrovati allo stesso tavolo durante un evento al Pitti di Firenze. Tra chiacchiere e selfie, come mostrano gli scatti del settimanale Chi, i due si sono scambiati i numeri di telefono e chissà... >