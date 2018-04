Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Liqui Moly: il 2018 è già hot Auto speciali e pelle nuda – tra questi due estremi si muove il calendario erotico 2018 dello specialista tedesco di oli per motore e additivi LIQUI MOLY di recente pubblicazione. Le fotografie sono state scattate presso l’officina di tuning Hamann. Hamann ha fatto in modo che l’attenzione per le modelle potesse essere condivisa con automobili uniche. >