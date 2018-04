Facebook

La ex di Feliciano Lopez si mette a nudo Il burrascoso matrimonio con Feliciano Lopez durato 11 mesi è ormai alle spalle e con lui tutti gli strascichi penosi (il tennista la avrebbe tradita con 200 donne e avrebbe molestato il figlio avuto da una precedente relazione). Nuova vita per Alba Carrillo che, grazie al reality "Supervivientes" è uno dei personaggi del momento in Spagna. La modella spagnola ha deliziato i suoi oltre 300mila follower su Instagram con un nudo mozzafiato. >