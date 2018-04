Facebook

Krystle Lina, la musa dei Lakers Krystle Lina è una delle bellezze più in voga del momento negli Stati Uniti. La modella è da sempre amante dello sport e in questo campo una squadra in particolare occupa il suo cuore: i Los Angeles Lakers: "Se non fossi diventata una modella, sarei sicuramente una Laker Girl".