Germania, nude su Playboy per la medaglia d'oro In occasione dei Giochi di Rio de Janeiro, cinque atlete olimpiche tedesche hanno scelto di posare nude per l’edizione tedesca di Playboy, la famosa rivista per adulti. Tutte le campionesse, nei loro rispettivi sport, appaiono senza veli per promuovere le proprie discipline. Le protagoniste sono Julia Lier, campione del mondo nel canottaggio; Isabelle Harle, campionessa europea di nuoto; Katharina Bauer, campionessa del salto con l’asta indoor; Nadja Pries, 11 volte campione di BMX e Petrissa Solja, campionessa europea di ping pong. >