Belen Rodriguez-Iannone, Ibiza è hot Che Belen si annoi facilmente è cosa risaputa. Ma a un anno di distanza dall'estate passionale di Ibiza con Andrea Iannone, la Rodriguez è ancora lì in bikini stesa davanti al pilota di Moto Gp pronta a farsi immortalare dall'obiettivo di Iannone, che non regge l'emozione e dà sfogo della sua attrazione per la fidanzata. Fotografati da Chi all'interno della villa che li ospita i due regalano scatti sexy. >