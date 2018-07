Facebook

Wimbledon invaso dalle formiche volanti Wimbledon invaso da milioni di formiche volanti. Come l'anno scorso, anche in questa edizione giocatori e giocatrici sono disturbati dai fastidiosi insetti. A farne le spese è stata Caroline Wozniacki che, nel corso del match perso con la russa Makarova, si è lamentata con il giudice di sedia. "Sono ovunque - si è sfogata la tennista danese numero 2 al mondo – Non avete uno spray? Io devo pensare al tennis, non a non ingoiare delle formiche...". >