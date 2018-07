Facebook

Wimbledon 2018, Muguruza fuori: Garbine in lacrime Clamoroso a Wimbledon. Nel secondo turno Garbine Muguruza si arrende a sorpresa in tre set ad Alison van Uytvanck, numero 47 WTA. Secco il punteggio a favore della belga, che perde il primo set, ma poi chiude col punteggio di 5-7, 6-2, 6-1. Salta così la testa di serie numero 3 del torneo femminile, che a fine partita scoppia in lacrime. Per la Van Uytvanck invece al terzo turno ci sarà la Kontaveit. >