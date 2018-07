Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Wimbledon 2018: Katie Boulter, modella al secondo turno Bellissima, ma anche brava. L'obiettivo di Katie Boulter, tennista britannica, è di far parlare finalmente il campo. La wild card di Wimbledon 2018, cover girl della Nike per la sua bellezza dirompente, ha superato il primo torneo del torneo di casa attirando su di sé l'attenzione degli sportivi. Una modella di 22 anni con la voglia di farsi valere anche sul campo e non solo sulle copertine di Vogue. >