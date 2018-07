Facebook

Wimbledon 2018, Federer avanza ancora: è ai quarti Continua indisturbata la marcia di Roger Federer a Wimbledon. Lo svizzero, che va a caccia del nono trionfo londinese e che non ha ancora perso un set in questa edizione, si è sbarazzato con facilità (6-0, 7-5, 6-4) del francese Mannarino negli ottavi, qualificandosi così per i quarti, dove troverà il vincente di Monfils-Anderson. Quasi perfetta la prova del campione elvetico, che ha chiuso con 44 vincenti a fronte di appena 20 errori gratuiti. >