Wimbledon 2018: Federer abdica, Anderson in semifinale Sorpresa clamorosa nei quarti di finale del torneo di Wimbledon: il campione in carica Roger Federer è stato infatti battuto in cinque set, in rimonta, dal sudafricano Kevin Anderson con il punteggio di 2-6, 6-7, 7-5, 6-4, 13-11. Anderson attende ora il vincente di Raonic-Isner. In semifinale c’è già anche Djokovic, che ha battuto Nishikori (6-3, 3-6, 6-2, 6-2) e aspetta il vincente di Nadal-Del Potro. >