Roma, Thiem elimina Nadal Clamorosa sorpresa sul campo centrale del Foro Italico di Roma dove Rafa Nadal, il numero uno al mondo sulla terra battuta, viene eliminato da Dominic Thiem nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Il 23enne austriaco gioca una partita ai limiti della perfezione, risponde colpo su colpo al maiorchino e si impone in due set 6-4, 6-3 in un'ora e 51 minuti. E' la prima sconfitta stagionale per Nadal sul "rosso". >