Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Wengen, che show: Svindal dominatore Aksel Lund Svindal trionfa nella discesa di Wengen in Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci. Quarta vittoria stagionale in disciplina per il norvegese che si impone col tempo di 1'48"79 precedendo i due austriaci Hannes Reichelt (+0"19) e Klaus Kroell (+1"52). Buona la prestazione anche di due azzurri, fuori di un soffio dal podio: Dominik Paris chiude quarto (+1"57) mentre Christof Innerhofer è quinto (+1"59). >