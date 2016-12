Facebook

Val d'Isere, Fill sfiora il colpo E' Kjetil Jansrud il re della velocità in questo primo scorcio di stagione. Sulla neve della Val d’Isere, il norvegese bissa il successo di ieri in Super G dominando la prima discesa dell’anno con il tempo di 1:59.51. Splendido secondo l’azzurro Peter Fill, vincitore lo scorso anno della coppa del Mondo di specialità, che chiude a 26 centesimi da Jansrud e davanti di 7 a Svindal. Buon settimo Dominique Paris, terzo in Super G. >