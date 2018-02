Facebook

Sci: Tomba festeggia Federica Brignone Quindicesimo podio stagionale per le azzurre dello sci grazie a Federica Brignone, che chiude al terzo posto il Gigante femminile di Plan de Corones. L’azzurra, grazie a una strepitosa seconda manche, è finita alle spalle della tedesca Viktoria Rebensburg e della norvegese Ragnhild Mowinckel. Quarta Marta Bassino a 0.88, vicina alla convocazione per le Olimpiadi in Gigante. Irene Curtoni ottava, Manuela Moelgg 15esima. >