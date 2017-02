Facebook

Sci, Super G: Curtoni splendida seconda Elena Curtoni conquista il più bel piazzamento in carriera centrando il secondo posto nel Super G di Crans Montana: per la 26enne valtellinese di tratta del terzo podio in Coppa del Mondo. Più veloce di lei solamente la slovena Ilka Stuhec che stacca l'azzurra di 50 centesimi. Terza l'austriaca Stephanie Venier. Quinta Federica Brignone. Gara caratterizzata da diverse brutte cadute: ne fanno le spese, tra le altre, Sofia Goggia e Lindsey Vonn. >