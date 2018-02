Facebook

Sci, Paris sfiora il colpaccio a Garmisch Dominik Paris si prende il secondo posto nella discesa di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, chiudendo alle spalle di uno stellare Beat Feuz e con lo stesso tempo dell’austriaco Vincent Kriechmayr. Il ritardo di 0”18 basta per lasciare alle spalle il norvegese Svindal, che chiude quarto prima di Hannes Reichelt e di Peter Fill. Sfortuna per Christof Innerhofer: l'azzurro cade da favorito, ma con un numero si rialza e chiude 13°. >