Sci, l'urlo della Brignone Finalmente! Federica Brignone ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del mondo di sci. La valdostana ha aperto la stagione dominando il gigante femminile di Soelden. Dopo una prima manche spettacolare, l'azzurra non ha sbagliato nulla nella seconda discesa e ha mantenuto il vantaggio (+0.85) sulla statunitense Shiffrin. Terza piazza per la francese Weirather. Ma tutti gli occhi sono sulla nostra Brignone: "Ho dato il meglio di me". >