Sci, Ivica Kostelic dà l'addio Ivica Kostelic ha dato l'addio allo sci. Con l'ultima gara in combinata a Wengen il campione croato ha salutato il circo bianco a 37 anni, chiudendo 22esimo. "Provo così tanto amore e passione per le gare che faccio fatica a dire che questa Combinata sarà la mia ultima gara". Lo aveva annunciato, spiegando tutta la propria fatica nel dare l'addio: "È come morire lentamente. Farò la Combinata come una gara qualsiasi e preferirei che dopo la gara il mio spirito si dissolvesse e continuasse a volare sull'Oberland bernese".



Kostelic è stato campione del mondo di slalom nel 2003 e ha vinto la coppa del mondo generale nel 2011. Ha anche vinto due coppe di specialità in slalom e tre in combinata. Alle Olimpiadi ha vinto 4 medaglie d'argento: tre in combinata e una in slalom. >