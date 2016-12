Facebook

Sci, Goggia terza nella discesa in Val d'Isere Sofia Goggia ci ha preso gusto e non si ferma più. In Val d'Isere l'azzurra ha bissato in discesa il terzo posto della combinata. Periodo d'oro per la 24enne bergamasca che ha centrato il sesto podio stagionale in otto gare e ha rafforzato la sua seconda posizione in classifica generale vista l'uscita di Lara Gut. Ottima prova delle azzurre con Nadia Fanchini quarta davanti alla Schnarf e alla sorella Elena. Vittoria per la Stuhec sulla Huetter. >