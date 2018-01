Facebook

Sci, Combinata Wengen: Fill terzo, sua la coppa di specialità Peter Fill è lo sciatore azzurro del momento. Con il terzo posto nella prestigiosa combinata di Wengen, in Svizzera, non solo regala un altro podio alla stagione dell'Italia, ma si assicura con anticipo anche la Coppa del Mondo di combinata, non essendo previste altre prove. La combinata di Wengen è stata vinta dal francese Muffat-Jeandet, davanti al russo Trikhichev. Quinto Paris, fuori Innerhofer. >