Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sci: Bassino terza a Soelden La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2016/2017 si apre con ottime notizie per i colori azzurri. Nel gigante femminile di Soelden, in Austria, la giovane Marta Bassino, infatti, sale per la prima volta in carriera sul terzo gradino del podio, dietro all’americana Mikaela Shiffrin e alla vincitrice, la svizzera Lara Gut. Per la squadra italiana completano l’ottimo risultato di squadra Sofia Goggia, quinta, e Federica Brignone, nona. >