Nations League, Inghilterra-Spagna 1-2 Vittoria in rimonta per la Spagna, che all'esordio nella Nations League vince per 2-1 a Wembley contro l'Inghilterra. A iniziare meglio sono i Tre Leoni, che passano all'11' grazie al destro di Rashford. Le Furie Rosse reagiscono subito e trovano il pari con Saul (13'), prima dell'1-2 firmato da Rodrigo sugli sviluppi di una punizione (32'). Luis Enrique comincia con un successo sulla panchina degli spagnoli. >