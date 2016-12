Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Vale Rossi consegna la Yamaha MotoGP replica messa all'asta Yamaha e Valentino Rossi si sono nuovamente riuniti in occasione di un’importante operazione benefica a favore de La Gotita Onlus. L’associazione si impegna a sostenere alcune comunità d’accoglienza boliviane fornendo attenzioni, istruzione ed assistenza sanitaria a bambini e ragazzi meno fortunati. L’asta benefica di raccolta fondi indetta da Yamaha aveva infatti recentemente messo in palio, sul portale specializzato Charitystars.com, un esclusivo esemplare della supersportiva Yamaha YZF-R1 m.y.2016 in livrea Movistar Yamaha MotoGP personalmente autografata e consegnata all’acquirente vincitore da Rossi. Ad aggiudicarsi il cimelio è infine stato l’appassionato di moto italiano Marco Rinaldo, produttore musicale e grandissimo fan di Valentino, che ha avuto la possibilità di conoscere da vicino il suo idolo e di ricevere dalle sue vive mani l’ambita Yamaha YZF-R1 che, oltre a firma e dedica del campione di Tavullia, è caratterizzata da una sella con elementi grafici personalizzati e dall’inconfondibile numero 46. Un grande atto di solidarietà nei confronti dei ragazzi supportati da La Gotita Onlus, a cui Marco Rinaldo ha desiderato a sua volta legare un altro gesto di generosità personale. La speciale Yamaha YZF-R1 sarà infatti lo speciale regalo di Natale dedicato ad un gruppo di trenta giovani talenti musicali polacchi, anch’essi con un passato non sempre privo di difficoltà, accesi supporter di Yamaha e di Valentino Rossi. L’intero ricavato dell’asta indetta da Yamaha Motor Europe Filiale Italia sarà devoluto in beneficienza a La Gotita Onlus, contribuendo a finanziare il progetto “Rayito de Sol” in Bolivia che, oltre alla realizzazione di un campo da calcio, di una serra e di una nuova “panaderia” e “pasticeria”, prevede l’avvio di corsi d’inglese, musica, canto, botanica ed agraria per i niños degli hogares, per una crescita più solida e serena. >